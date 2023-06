“È inca*** nera” Bianca Berlinguer ha scoperto le decisioni della Rai e ora è fuori di sé

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 giugno 2023) Momento difficile per, che avrebbe davvero perso la pazienza in questi giorni con la Rai. Ci sono infatti delle cose che non stanno andando affatto a genio alla conduttrice televisiva, la quale lo avrebbe fatto notare eccome. A rivelare tutto in anteprima è stato il sito Dagospia, che si è anche concentrato su altri presentatoritv di Stato, infatti ha nominato nello specifico altri due colleghipadrona di casa di Carta. Prima di dirvi tutto sue ciò che sarebbe successo alla Rai, il sito di D’Agostino ha fatto sapere che Alessia Marcuzzi non avrà problemi per il futuro lavorativo, infatti la sua trasmissione Boomerissima andrà regolarmente in onda. Ma c’è una novità: contrariamente a quanto detto dalla diretta ...