É finita l’età dell’oro per lo streaming?

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 26 giugno 2023) I dolori dei re di, per guarire spot e tagli L’Economia del Corriere della Sera, di Maria Teresa Cometto, pag. 17 Abbiamo cercato di tagliare la «corda», cioè la connessione alle reti tv a pagamento. Ma siamo finiti impigliati in una più fitta rete di servizi da cui ora cerchiamo di distrarci perché non abbiamo voglia di seguirli e pagarli come prima. É l’umore sempre più diffuso fra gli utenti dei servizi diVideo on Demand (Svdo) negli Stati Uniti, il Paese dove dieci anni fa Netflix, con House of Cards, aveva lanciato la nuova tendenza del consumo online di film e spettacoli alternativo alla tradizionale tv. Dieci anni dopo i problemi di un mercato cresciuto vertiginosamente vengonoal pettine. La rivista Wire ha addirittura decretato, un paio di settimane fa, che l’industria dello«è morta». ...