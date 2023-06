(Di lunedì 26 giugno 2023) – Unha inseguito lache si è rifugiata in casa della madre e l’hata, fuggendo sùbito dopo. L’uomo è stato poi arrestato nella notte dalla polizia di Stato. La donna, trentaduenne, al settimo mese di gravidanza, è ricoverata al Gemelli in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita così come non corre pericolo anche il bambino che porta in grembo. L’uomo è ora in stato di fermo, ma rischia l’imputazione di tentato omicidio.

Si tratta di un cittadino tunisino di 42 anni che, questa notte in un appartamento in via dei180 , a Rom a, al culmine di una lite, ha ferito al collo la fidanzata, una 32enne italiana. ...Si tratta di un cittadino tunisino di 42 anni che, questa notte in un appartamento in via dei, a Roma, al culmine di una lite, ha accoltellato al collo la fidanzata, una 32enne italiana in ...E' accaduto ieri, intorno alle 12.40, in un appartamento di viaa Roma. L'uomo è fuggito ma è stato poi rintracciato dalla squadra mobile e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per ...

Roma Due Ponti, accoltella la compagna incinta di 7 mesi: fermato 42enne Corriere Roma

Due Ponti - Tunisino accoltella la compagna incinta, fermato - Un tunisino ha inseguito la compagna incinta che si è rifugiata in casa della madre e l'ha ...VENEZIA - Oggi, 24 giugno è il giorno del pride LGBTQI+ nel capoluogo veneto. La manifestazione prende il nome di "Laguna pride" e partirà intorno ...