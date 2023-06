Droga | Meloni | ' chi si volta da altra parte deve avere problemi coscienza' **

(Di lunedì 26 giugno 2023) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Lo Stato farà la sua" nella battaglia contro la droga, "credo che, oggettivamente, non sia tollerabile leggere di bambini che hanno assunto accidentalmente droga o vedere neonati che vengono al mondo in crisi d'astinenza, tenuti su a metadone. Chi dice 'va bene così' dovrebbeun problema di, noi attueremo un cambio di paradigma". Lo afferma la premier Giorgia, alla Camera organizzato per l'evento sulla Giornata mondiale contro le droghe.

