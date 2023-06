Droga | Mantovano | ' consumi in aumento | governo in campo per invertire rotta'

(Di lunedì 26 giugno 2023) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo ascoltato testimonianze toccanti, appreso dalla viva voce di chi vive gli effetti delle leggi sulla legalizzazione delle cosiddette droghe leggere gli effetti deleteri" di questi provvedimenti, l'appuntamento alla Camera in occasione della Giornata mondiale contro la"ha l'obiettivo di superare il silenzio e l'indifferenza, e la corretta informazione è un primo passo". Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo, intervenendo all'evento in corso a Montecitorio, presente anche la premier Giorgia Meloni.snocciola alcuni numeri della relazione sul consumo diche tra qualche giorno verrà trasmessa alle Camere: "nel 2022 - illustra - 4,9 mln persone hanno consumato almeno una sostanza, si tratta del 10% della popolazione italiana" ...

... voluto fortemente dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo, che, in occasione dell' odierna Giornata mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di, ci ha ...... il sottosegretario alla Presidenza del consiglio Alfredo. A chiudere l'incontro sarà la ... Sono gli unici che gli danno retta in un mondo che ancora non capisce, e lanella sua vita la ...... Alfredo, parlando di accreditamenti, tariffe, servizi di cura, rimettendo al centro la ... Senza dimenticare la questione del fondo per la lotta alla, ma anche il tema della ...

Droga: Mantovano, 'consumi in aumento, governo in campo per ... La Nuova Ferrara

"Sono felice per il significato quasi rivoluzionario che ha essere qua oggi governo, istituzioni, comunità, esperti, famiglie, giovani, insegnanti. Perchè abbiamo una giornata contro le droghe ma negl ...Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo ascoltato testimonianze toccanti, appreso dalla viva voce di chi vive gli effetti delle leggi sulla legalizzazione delle cosiddette droghe leggere gli effetti dele ...