(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) – Da ‘Breaking Bad’ a ‘Limitless’, dal superpremiato ‘’ alla ‘Regina del Sud’ e ‘El’. Laè spesso protagonista in tv dell’universo seriale, che sianoo polizieschi, racconti intimi, mai fantascientifici. Sempre di drammatica attualità, anche oggi nella celebrazione della Giornata Mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di, e dopo l’intervento del premier Meloni alla Camera che ha ribadito che “le droghe fanno male tutte”. E poi l’affondo contro Netflix: “Arriviamo al paradosso di avereche hanno come eroe uno spacciatore sulle stesse piattaforme – ha detto – che hanno fatto documentari contro Muccioli che aveva salvato migliaia di ragazzi quando lo Stato era girato dall’altra ...

Da 'Breaking Bad' a 'Limitless', dal superpremiato '' alla 'Regina del Sud' e 'El Chapo'. Laè spesso protagonista in tv dell'universo seriale, che siano thriller o commedie, noir o polizieschi, racconti intimi, mai fantascientifici. ...FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV, ore 21:15 su Sky Cinema Due Film di Matteo Garrone ... ore 21:25 su Nove A Ostia, i Carabinieri devono interrompere il flusso didettato dai clan.Fino a quando non perde un carico di. Per saldare i suoi debiti Giwar progetta così un furto ... una delle voci più forte del cinema europeo, non ho fatto però un film tipo Dogman o, ho ...

Droga, da Gomorra a El Chapo thriller e commedie noir per le serie tv Adnkronos

La più vista è 'Breaking Bad' (Netflix), 5 stagioni andate in onda dal 2008 al 2013 ...Da un lato blitz e arresti sembrano avere ridimensionato il potere mafioso in città. Sembra. Del resto, chi non è in carcere preferisce fare affari, con la droga e il pizzo soprattutto ...