Drag Race Italia 3 | fuori Tommaso Zorzi | ecco la nuova giuria

(Di lunedì 26 giugno 2023) Fioccano le prime novità su3, che assisterà a un restyling a partire dalla conduzione:non ci sarà. Dopo aver condotto le prime due edizioni, il conduttore lascerà il posto ad altre personalità:cosa aspettarsi.ha fatto il suo debutto innel 2021, con la conduzione affidata a. L’influencer, vincitore della quinta edizione del GF Vip, ha avuto l’arduo compito di prestare il suo volto alla versione nostrana del noto format e lo ha fatto per due stagioni ma ora sembra arrivato il momento di dare al programma un nuovo taglio. Di recente, infatti, è stato ufficializzato l’addio di, che dunque non condurrà ...

Di recente è stato condiviso un primo sguardo al personaggio della vincitrice della quinta edizione di RuPaul's, Jinkx Monsoon , che ricoprirà il ruolo di un villain - i cui dettagli sono ...Basterebbe aprire un po' la mente e guardare quella meraviglia di spettacolo che è RuPaul'sper capire che non c'è nulla di scabroso e pericoloso nell'arte del. Purtroppo l'edizione italiana (la meno amata dai fan di tutto il mondo) non è riuscita a fare breccia nel cuore di ...Avvistata su uno dei carri anche la cantante di X Factor Beatrice Quinta e Aura Eternal , medaglia di bronzo alla seconda stagione diItalia e medaglia di bronzo anche alla seconda stagione ...

[VIDEO] Una Hayabusa da 350 cavalli contro una Koenigsegg e una ... Moto.it

L'eterna rivalità tra due ruote e quattro ruote si combatte su una pista da Drag Race. Nel video quasi 3.000 cavalli in totale ...Avete presente quell’appuntamento o impegno che rimandate per mesi e mesi fino a correre il rischio di cancellarlo In tv può succedere la medesima situazione: un programma viene annunciato in più di ...