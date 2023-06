Doppia sparatoria | diversi morti | Kansas City | orrore nella notte

(Di lunedì 26 giugno 2023) La polizia del Missouri sta indagando su due sparatoriestessa zona diche hanno causato diverse vittime. Gli agenti sono stati chiamati intorno alle 3.00 e alle 4.30 del mattino. Almeno tre persone sono state trovate morte in un parcheggio e vicino all'incrocio tra la 57th Street e Prospect Avenue. Secondo il dipartimento di polizia almeno altre cinque persone sono rimaste ferite e ricoverate in vari ospedali. Un portavoce della polizia ha raccontato che c'è stato un grande raduno vicino a un'officina meccanica dove le persone sono state uccise. Non ci sono state informazioni immediate su eventuali arresti effettuati.

Kansas City, doppia sparatoria nella notte: diversi morti Liberoquotidiano.it

Sparatoria a Kansas City, negli Usa: le vittime stavano partecipando ad un festino. Grossa ricompensa a chi collabora nelle indagini ...