Dopo la Bce anche il Fondo monetario conferma | “L’inflazione è causata soprattutto dalle aziende | non dai salari”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ennesimadi come sinoradell’area euro è dipesa sinora molto più dai profitti delleche dagli stipendi dei lavoratori. Le imprese, viceversa, hanno alzato i prezzi molto più dei costi accrescendo quindi i loro guadagni. L’ultimo dato arriva dalinternazionale e mostra come dall’inizio del 2022 ad oggi i profitti di impresa abbiano inciso per il 45% sull’aumento complessivo dei prezzi. Ihanno inciso per un più modesto 25% mentre il costo delle importazioni di un altro 40%. La somma supera 100 poiché ad agire controc’è stata la componente fiscale, in calo. I dati Fmi ricalcano quanto ormai da mesi va affermando la Banca centrale europea che in più occasioni ha rimarcato a sua volta come al momento non ci ...