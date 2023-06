Donnalisi | Antonella ed Edoardo si sono lasciati | tornano alla carica gli ex | il commento di Chiofalo e Gianluca Benincasa

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sebbene ci si trovi ormai di fronterottura numero 125 dei, ovvero diDonnamaria edFiordelisi, questa è la prima che avviene fuori dcasa del Grande Fratello Vip. È stata gestita dai due vip in modo differente: lei ha fatto una diretta social in cui in lacrime spiegava di essersi sentita maltrattata, mentre lui ha scritto un post in cui ha parlato del rapporto “tossico” che la fidanzata avrebbe con i social. Ciò che speravamo di evitare e non siamo riusciti ad evitare, invece, è ilimmancabile di due persone, quelle che davvero sembra non riescano a vivere senzaFiordelisi: i suoi exe Francesco, lasciato ...

184 volte." L'ex gieffino ha parlato del suo rapporto con Edoardo Donnamaria e la recente rottura tra il giovane romano eFiordelisi. In merito alla rottura conFiordelisi, ...... il ragazzo lancia gravi accuse: "Vive i social in maniera tossica" I, nati come coppia al GF Vip , sono arrivati al capolinea.Fiordelisi in una diretta social scoppia a ......il reality i due giovani avevano vissuto alti e bassi e il gieffino era stato addirittura squalificato per i violenti atteggiamenti tenuti proprio con. Fuori dalla Casa, però, i- ...

Donnalisi, al capolinea la storia tra Antonella e Edoardo. Volano ... ilGiornale.it

Primo post da single per la concorrente del Grande Fratello Vip: Donnamaria avvistato triste e solo dietro le quinte di un evento ...Emergono curiosità riguardo i sostenitori di Donnalisi, in seguito al periodo di turbolenza vissuto da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Si è diffusa un'insolita voce in ambito digitale, anch ...