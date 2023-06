Donna spara e uccide l' autista Uber | ' Pensavo mi avesse rapita | ho capito male'

Il giovane rimase paralizzatoe uccide l'autista Uber La 48enne, che era stata arrestata ... Interrogata, laha detto durante il tragitto in macchina ha visto le indicazioni per Ciudad ...Ma è stata unache ha avuto il coraggio di interrogarsi e di darsi delle risposte, anche se ... Per esempio, la mafia nonpiù quindi è stata sconfitta. Secondo me, invece, la mafia fa più ...L'auto si è andata a schiantare sulle barriere dell'autostrada, e lanon ha chiamato subito la polizia, ma prima ha scattato delle foto a Piedra inviandole al fidanzato e poi ha chiamato i ...

Texas, donna spara e uccide autista Uber: "Pensavo mi avesse rapita" Adnkronos

Ascolta l'articolo Una tragica vicenda si è verificata quando una donna, dopo aver chiamato un servizio di trasporto Uber per recarsi ad un casinò di El Paso, ha sparato all’autista, uccidendolo. La ...Una donna di 48 anni, Phoebe Copas, è stata incriminata per l'omicidio di Daniel Piedra, colpito più volte da colpi di arma da fuoco. È successo a El Paso, negli Stati Uniti: secondo gli investigatori ...