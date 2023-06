Donazione di immobile ed IMU | quasi tutti fanno questo errore | ecco chi paga davvero | Evita sanzioni

...(ed anche la sua abituale dimora) non le è più consentito fruire dell'esenzione per l'... diventando proprietario (per vendita o) o usufruttuario o titolare del diritto di abitazione,...Inoltre per la, come per la vendita , c'è il problema che difficilmente si trova qualcuno disposto ad accettare di diventare proprietario di una quota di une, in aggiunta, senza ...... a dover pagare l'Imu in caso dicon usufrutto è l'usufruttuario, al quale compete l'uso del bene e il suo sfruttamento economico, e non il nudo proprietario dell'dato in

Il convento di San Bernardino a Ivrea, che fu casa degli Olivetti, è stato donato al FAI dal Gruppo TIM e dagli eredi della famiglia.Con donazione si fa riferimento alla cessione di un bene a titolo gratuito e può essere predisposta anche per il ‘trasferimento’ di un immobile. Chi lo riceverà in donazione non sarà dunque tenuto ad ...