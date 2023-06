(Di lunedì 26 giugno 2023) I recenti drammi alluvionali che hanno investito gran parte delle regioni del nord, ed in particolare la ricca e dinamica Emilia Romagna, hanno ancora volta, portato al centro delle questioni politiche e non, ildella difesa del suolo su vasta scala, e, quindi, dell’intero territorio del nostro paese. Una questione, questa, antica e lungamente ed improvvidamente tenuta sotto coperta da tutti...

Il messaggio di fondo per Governo e Regioni " afferma Rota " è che siccità,, incendi, assieme al contesto internazionale che richiede maggiori e migliori capacità produttive ...Si deve discutere e mettere in atto un piano sulche affronti il problema di dare spazio all'acqua. Occorrono anni, non bastano interventi a spot sulle casse d'espansione, ...In quest'ottica, la "bomba" climatica genera un danno strutturale e sistemico in materia di. L'accumularsi continuo di fenomeni estremi sui territori genera un problema di ...

Dissesto idrogeologico, i Ricostituenti del Pd: “In Calabria il tema è scarsamente trattato&rdqu Gazzetta del Sud

Il dissesto sta avendo un costo notevole sul fronte ambientale ed economico per la gestione delle infrastrutture. Per tutelare queste ultime sono in campo aziende come ISMES, parte del gruppo CESI ...A Martignacco lavori di scavo nella frazione di Ceresetto, sul sedime stradale di via Cividina all’altezza del civico 149: sarà attivato il senso unico alternato ...