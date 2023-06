Diritti tv | l’assemblea della Lega Serie A slitta al 3 luglio

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 26 giugno 2023)A durante la quale i club del massimo campionato verranno a conoscenza dell’esito delle trattative private con i broadcaster per l’assegnazione deitvancora. La data stabilita è quella del 3, con inizioriunione fissato alle ore 14. Le trattative private restano fissate per giovedì 29 giugno. L’ordine del giorno delresta lo stesso: Verifica poteri. Comunicazioni del Presidente. Comunicazioni dell’AD.AV 2024/29: esito trattative private e conseguenti determinazioni. BILANCIO 2023-24: preventivo. Varie ed eventuali. Le trattative private vedranno come protagoniste Dazn, Sky e Mediaset. Le trattative saranno condotte da una commissione creata ...