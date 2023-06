Dirigenti scolastici | rinnovo contratto | incontro al Ministero sull’Atto di Indirizzo

"La Regione " spiega il Ministero - fa riferimento al criterio di dimensionamento che consente di assegnare in via esclusivae direttori dei servizi generali e amministrativi ......antiche) circa la competenza professionale di un docente (magari di matematica o elettronica) Da quando e su quali basi giuridiche i presidenti di commissione (siano docenti o) ...Come ogni anno ci sonoche lasciano e altri che iniziano. Quest'anno saranno nove iche escono di scena, di cui sei vanno in pensione. Sono, invece, ventotto quelli in scadenza di ...

Dai dirigenti scolastici ai docenti, sei concorsi in rampa di lancio: ecco quali Orizzonte Scuola

Il post della preside dell'Accademia di estetica Pbs di Monza mentre, alla fine dell'anno scolastico, sistema i ricordi di questi mesi e le tesine dei suoi studenti ...Sarà presentato lunedì 3 luglio alle 15.30 presso l’Auditorium della Biblioteca Loria (via Rodolfo Pio) il progetto Carpi Campus, elaborato raccogliendo le idee e i contributi dei ragazzi e realizzato ...