Dino Causa | presidente del Tennis Vomero | stroncato da un infarto sul campo

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il ldelClub, Abbondio, conosciuto comeè morto oggi a 63 anni,da unche lo ha colpito mentre disputava un doppio con amici del circolo. Era stato elettodel circolo vomerese nel gennaio 2021. “Tutta la grande famiglia delClub– si legge n una nota diffusa nel pomeriggio dai soci – si chiude nel dolore più grande. Se ne è andato il nostro amatissimo, 63 anni, che guidava il nostro club dal gennaio 2021. Non ci sono parole per questa assurda tragedia, non ne abbiamo e non ne potremmo avere. Solo lacrime sincere e calde per un grande amico, un dirigente, un ...

NAPOLI. Un malore sul campo da tennis ha stroncato Dino Causa, 63 anni, presidente del Tennis Club del Vomero, commercialista stimato e noto in città. I funerali saranno celebrati domani, martedì 27 giugno, alle ore 11 nella Chiesa di Santa Maria

