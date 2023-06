Difesa ucraina | ' Riconquistati 130km quadrati di territori occupati dai russi'

Il ministro dellarusso Sergei Shoigu ha visitato le truppe in, ha riferito l'agenzia di stampa russa Ria citata dal Guardian: è la sua prima apparizione pubblica dall'ammutinamento di Wagner nel fine ...Questa mattina, secondo quanto riporta la Ria Novosti il ministro dellarusso Sergei Shoigu ha visitato le truppe in. Shoigu non ha rilasciato commenti su quei fatti, ma, riporta la ...Lo ha detto la vice ministra della, Hanna Maliar in una dichiarazione pubblicata su Telegram. La maggior parte del territorio è stata riconquistata dalle forze ucraine nella prima ...

Shoigu visita le truppe in Ucraina, prima apparizione dopo la rivolta della milizia Wagner - Borrell: il mostro creato da Putin si rivolta contro di lui - Borrell: il mostro creato da Putin si rivolta contro di lui RaiNews

Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – La tentata marcia su Mosca della Wagner, con ritirata, che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo non è finita nel nulla: «E’ il sismografo di una gue ...Il ministro della Difesa italiano osserva che "Sul fronte occidentale non è cambiato nulla" e invoca "la ricerca di una via d'uscita diplomatica" AGI - "Sul fronte occidentale non è cambiato nulla. La ...