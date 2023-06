Di Elly Schlein apprezzo il tentativo di non banalizzare la realtà | come fa la destra

(Di lunedì 26 giugno 2023) Quella scorsa è stata una settimana bella impegnativa per. Prima la direzione nazionale, con il lancio di un’estate militante. E poi, sabato, nella stessa giornata, la mattina con la Cgil e il pomeriggio al Pride di Milano – e più felice coincidenza non poteva esserci per rimarcare che diritti sociali e civili sono inscindibili. Delle parole alla direzione del 12 giugno qualcuno ha messo in luce un’incoerenza: cominciava col segnalare la necessità di “caratterizzarsi per alcune battaglie fondamentali”, promettendo una sintesi che innon mantiene. L’agenda chepropone per l’Italia e per l’Europa nelle venti pagine successive tiene insieme molte cose. La colpa però non è sua: è della, che è più complessa di quanto certe volte ci piacerebbe. Forse è proprio questa la ...

... smontando di fatto le solite teorie sostenute da. Come si sta muovendo il governo Meloni nell'ambito della sanità pubblica "Ritengo che la scelta di un tecnico quale ministro della ...Canta che ti passa. Aprobabilmente passa in fretta perché canta molto, beata lei. Dopo aver canticchiato Mon Amour di Annalisa di fianco al deputato Alessandro Zan al Pride di Milano (precisa nei versi "Ho ..."Parlare solo ai giovani Non basta per vincere". Ne è convinto Lorenzo Castellani, docente di storia delle istituzioni politiche alla Luiss di Roma che ci spiega come la strategia didi puntare tutto sui temi come diritti civili e ambiente, non si traduca in vittorie alle urne. Professore, lacontinua a puntare sui diritti civili per attirare il voto dei ...

Altro che l'armocromista, alla Schlein servono ripetizioni di italiano e di storia ilGiornale.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...La segretaria nazionale Pd Elly Schlein e il presidente del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte si sono incontrati nel bar di piazzetta Palombo, a Campobasso, luogo storico del MoVimento 5 Stelle del Ca ...