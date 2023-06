Di Amato Maire | “Idrogeno è una soluzione sostenibile per l’auto”

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) – “Quello di oggi è un esempio lampante di tecnologie innovative che producono, in questo caso circolare perché prodotto dai rifiuti, per la mobilità. Questo processo deve essereambientalmente ed economicamente e questosaràanche dal punto di vista economico perché è equiparato al carburante tradizionale che viene da fonti fossili. E’ iniziato un processo e speriamo che anche altri attori si muovano nella stessa direzione per creare una rete e unire alcune filiere che mai in passato hanno dialogato. Nel nostro caso, il mondo dei rifiuti, il mondo dell’industria e il mondo della mobilità. Qui potremo ricaricare un’automobile in pochi minuti, così come facciamo con un’automobile utilizzando gli idrocarburi”. ...