“Devo comunicarvi una cosa su me e Luca” Ivana Mrazova | l’annuncio su Onestini è arrivato

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 giugno 2023) Se n’è parlato per tanto tempo, ma ci sono sempre state voci contrastanti su di loro. Ora, però, si è finalmente scopertosuccede nella vita privata di. A rispondere all’ennesima domanda sugli ex concorrenti del Grande Fratello Vip è stata lei, infatti ha deciso di avere una conversazione sui social con i suoi fan e ovviamente uno di loro non ha potuto non chiederle lumi sul rapporto con il giovane. A proposito di, domenica 4 giugno sono stati protagonisti ad un evento a Roma. Si è trattato di un appuntamento lavorativo e nelle loro Instagram stories sono apparsi insieme. Ma è un altro dettaglio che ha catturato l’attenzione di migliaia e migliaia di follower. La ...