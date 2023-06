Detenzione ai fini di spaccio | in manette 42enne a Nocera Inferiore

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata del 22 giugno scorso, i Carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile del Reparto Territoriale di(SA) hanno arrestato peraididi stupefacenti unsorpreso a bordo di uno scooter con 35 gr. di cocaina indosso. Nella circostanza, è stato altresi deferito in stato di libertà per il medesimo reato, il passeggero del motociclo. L’Autorità giudiziaria ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I Carabinieri di Marsala durante il fine settimana, con il supporto del 12° Reggimento Sicilia, hanno denunciato una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ne hanno segnalate sei alla Prefettura per uso personale. Trovate, inoltre, due bici elettriche rubate a due turisti svizzeri.

