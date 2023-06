De Felice Dir Comunicazione Inps | ' prossimità e innovazione con front box live'

Quindi l'Inps è presente a Roma, Milano ma anche con il suo personale e i suoi progetti innovativi anche a Matera", ha concluso De. 26 giugno 2023Da quando, la scorsa estate,Saladini si è preso in mano la "patata bollente" Reggina, ha apoco ridotto la sua presenza fisica e finanziaria sulla sponda gialloblù lametina. Non a caso ...L'attaccante ex Palermo e Torino ha parlato in un'intervista concessa al sito ufficiale dei giallorossi, sottolineando la sua vogliaripartire con la maglia della Roma addosso anche nella ...

De Felice (Dir. Comunicazione Inps), 'prossimità e innovazione con ... Gazzetta di Modena

Matera, 26 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Il front live box “coniuga l’aspetto di prossimità all’aspetto di innovazione tecnologica” perché con ...Perla, 25 anni. Nata e cresciuta a Salerno, ha un e-commerce da un anno. Convive a Rieti da circa 3 anni con Mirko, 26 anni, nato e cresciuto a Rieti. Lavora nella catena di famiglia di pizza al tagli ...