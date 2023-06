DCU | James Gunn sapeva che avrebbe ricevuto una montagna di critiche quando ha accettato il lavoro

(Di lunedì 26 giugno 2023)ha ammesso di esser stato sempre consapevole delleper il DC Universe. Il DC Universe è un progetto ambizioso ma estremamente delicato., leader del franchise insieme a Peter Safran, è sempre stato consapevole chedelleaccettando di prendersi cura del nuovo corso DC dopo gli anni trascorsi nel Marvel Cinematic Universe. Intervistato nel podcast Inside of You,ha dichiarato di aver sempre saputo il rischio corso accettando il DC Universe e si sente pronto a subire l'eventuale contraccolpo:"Sapevo che ci sarebbero state molte sfide mentre ci imbarcavamo in quel viaggio, perché le persone hanno idee diverse su come dovrebbero essere le cose. Le persone le hanno …

Aquaman e il Regno Perduto e ilWan: "Abbiamo dovuto fare modifiche fino all'ultimo" Dopo gli eventi di The Flash, soprattutto nella rivelazione finale , non avrebbe più molto senso tanto ...... Mangold ha ora chiarito il modo in cui il film, di genere horror , si legherà ai piani di... senza avere alcuna connessione diretta con gli altri film del primo capitolo delin arrivo. Il ...... Blue Beetle: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD Nei giorni scorsi,Gunn aveva ... Stando alle parole del regista, Blue Beetle sarà infatti il primo personaggio del, mentre il ...

Ecco che cosa ha detto il regista e sceneggiatore James Mangold a proposito del suo primo film per DC Studios, Swamp Thing.Il nuovo boss dei DC Studios James Gunn ha svelato quale sarà la grande differenza con i film dell'universo Marvel ...