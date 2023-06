"Dati truccati". Nella bufera la prof italiana di Harvard che insegna "onestà"

(Di lunedì 26 giugno 2023) Esperta di etica e pratiche sleali, Francesca Gino è accusata di aver manipolato idi alcune ricerche. L’università americana ha deciso di sospenderla in via cautelare

... Leif Nelson e Joseph Simmons) ci sarebbero almeno altri quattro saggio modificati: "Riteniamo che molti documenti scritti da Francesca Gino contenganofalsi. Forse dozzine". Harvard ...... ha rivelato di essere stato avvertito dalla prestigiosa università che alcuninon tornavano. ... Ma dopo questo l'università ha scoperto almeno altri quattro saggi modificati edalla ...... dal momento che non è stata pubblicata alcuna banca, a differenza di come è prassi nelle ... finita sotto accusa nell'ultima inchiesta sui presunti concorsiin Regione, un nuovo caso ...

"Dati truccati". Nella bufera la prof italiana di Harvard che insegna ... ilGiornale.it

Esperta di etica e pratiche sleali, Francesca Gino è accusata di aver manipolato i dati di alcune ricerche. L’università americana ha deciso di sospenderla in via cautelare ...Varese – Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per 25mila euro emesso dal Tribunale di Busto Arsizio su richiesta della Procura Europe ...