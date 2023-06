Daniela Santanché è ' pronta a riferire in Aula' sulle accuse di Report

(Di lunedì 26 giugno 2023) ... dal presidente del Consiglio a tutti i ministri non abbiamo mai avuto crepe, non abbiamo mai avuto litigi", ha proseguito, "a me sembra veramente di essere un marziano a volte, perché leggo sui ...

Il caso Santanchè A unire tutte le opposizioni in questi giorni è invece la richiesta aSantanchè a presentarsi in Parlamento per dare chiarimenti sulle sue imprese, dopo l' inchiesta ...Lo ha detto la ministra del Turismo,Santanchè , intervistata dal TG1 sulle polemiche ...e lo sono anche io" Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è favorevole a che...Ma dal weekend ultimo il settore turistico ha ingranato finalmente la marcia, come ha subito rimarcato il ministroSantanchè , in questi giorni presente sull'isola d'Ischia.