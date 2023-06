Dall’Inghilterra | su Lukaku c’è anche la Juventus

(Di lunedì 26 giugno 2023) Su Romeluci sarebbelain caso di una cessione di Dusan Vlahovic in questo mercato estivo Su Romeluci sarebbelain caso di una cessione di Dusan Vlahovic in questo mercato estivo. Secondo quanto riportato dal Telegraph, infatti, il giocatore belga preferirebbe un trasferimento definitivo in Italia piuttosto che rimanere al Chelsea. Più lontana l’ipotesi Milan: il trasferimento in rossonero difficilmente si dovrebbe concretizzare.

... è intenzionato a monetizzare dalla cessione di. Ed è ... Infine, nelle scorse ore,è rimbalzata la voce di un ...alla Juventus,iscrivono anche i bianconeri alla corsa per il centravanti belga di proprietà del Chelsea. Non si placano i rumors circa una possibile cessione di Dusan ...L'ex ct dell'rimarrà sulla panchina delle Eagles per ... come rivelato'ex centrocampista della Juve: 'È possibile ... in scadenza 2024 con l'Atletico, come alternativa a. Sul ...