Dall’avere il corpo pieno di cancro alla guarigione in un mese | la terapia innovativa che ha salvato Paulo

(Di lunedì 26 giugno 2023) Grazie a un trattamento messo a punto in Brasile,Peregrino ha raggiunto la remissione completa in breve tempo: una nuova speranza nella lotta contro il. Dopo anni e anni di diagnosi, terapie, esami e ricoveri da un ospedale all’altro, il calvario diPeregrino è finalmente giunto a un punto di svolta in positivo. Il 61enne brasiliano prima ha dovuto affrontare unprostata, apparso nel 2013, poi un linfoma scoperto nel 2018 e che quasi gli è costato la vita. Quest’ultimo ha resistito alle chemioterapie e a un trapianto di midollo osseo. Ma grazie a unaha raggiunto la completa remissione delin poche settimane.Peregrino fa parte di un gruppo di 14 ...

... debutta come attrice in Guardia del, ma dietro le luci dei ... Un racconto intimo, dello sportivo e dell'uomo, che inizia'...curatore del primo museo LGBTQ+ di New York e non riesce ad...... non solo il nostro; che esiste qualcosa di profondo e ...a loro volta venire da fiabe di tradizioni differenti l'una'altra:... quanto è importantenella propria vita una figura di ...... al 20,3% servirebbe un giorno di ferie in più , perpiù ...'indagine è emerso che gli italiani adottano diverse strategie ... Ripercorrendole con la mente ci sentiremo meglio anche nel. ...