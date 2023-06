(Di lunedì 26 giugno 2023) BRUXELLES - La Commissione europea sta per proporre agli Stati membri un pacchetto di aiuti straordinari da 330per gli agricoltori , con 60,5per l', secondo beneficiario dopo ...

...100 milioni per ladei prezzi provocata dalle massicce importazioni di cereali dall'Ucraina. Oltre alla Spagna e all'Italia, gli Stati che dovrebbero avere accesso alla fetta più ampia di...Fermare subito gli scarichi illegali e utilizzare al meglio idel PNRR per costruire nuovi ...l'occasione per proporre e promuovere le diverse politiche e esperienze virtuose contro la...Un significativo calo del volume dei finanziamenti concessi con la garanzia deistatali. Rispetto al trend osservato nel 2021, quando il graduale superamento della pandemia ... a causa della...

Da fondi crisi Pac 60 milioni all'Italia per siccità e alluvioni - Europa Agenzia ANSA

Nonostante Ceferin (Uefa) ostenti indifferenza, la sfida lanciata dall'Arabia Saudita al mondo del calcio è ben più seria di quella arrivata a suo tempo dalla Cina. A giudicare da come è andata nel go ...Dal bilancio annuale approvato dalla Consulta nazionale emergono dati contrastanti rispetto al passato, ma il presidente Luciano Gualzetti ha la spiegazione: l'accorpamento di molti istituti di credit ...