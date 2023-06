Cybercrime terza economia del mondo | dietro solo a Stati Uniti e Cina

(Di lunedì 26 giugno 2023) “Il crimine informatico è lapiù grande del pianeta dopo” è una delle inquietanti informazioni emerse durante il CSI Radar organizzato a Siviglia e al quale hanno preso parte esperti di multinazionali, responsabili della sicurezza in ambito privato e governativo. Computer, cellulari, case, imprese, veicoli collegati rappresentano formidabili porte d’ingresso per la cyber criminalità. “Ogni giorno avvengono 90 milioni di attacchi informatici nel, oltre mille al secondo con un costo enorme: 10,5 trilioni di euro” conferma María Jesús Almanzor, numero uno di Cybersecurity and Cloud di Telefónica Tech. Purtroppo la maggioranza degli partecipanti si è trovata d’accordo nel ritenere che le organizzazioni criminali sono diventate sempre più specializzate ...

...per il Sud Europa di Axis Preoccupazione crescente per i rischi di cybersecurity 'Nel 2021 il costo globale delha raggiunto i 6.000 miliardi di dollari a livello globale: è lapiù ...... l'attuale accordo internazionale che regola la risposta al. I punti critici: Definire i ... Per un gruppo di negoziatori c'è unavia: collaborare solo in caso di ' crimini gravi' (ossia ...Arrivata allaedizione nel 2023, l'indagine 'Voice of the Ciso' dello specialista della cybersecurity ... con organizzazioni strutturate che si occupano dicon volumi di affari ...

Cybercrime, la terza economia del mondo dopo Stati Uniti e Cina Affaritaliani.it

“Il crimine informatico è la terza economia più grande del pianeta dopo Stati Uniti e Cina” è una delle inquietanti informazioni emerse durante il CSI ...