Csi | Vegas | alle 21 20 su Rai 2 | ecco le anticipazioni sulla puntata di oggi

Lunedì 26 giugno, alle 21.20 su Rai 2, prosegue "" con altri tre episodi in prima visione assoluta. A Lasla squadra di investigatori forensi guidata da Maxine Roby è alle prese con nuovi casi: nell'episodio intitolato "Cara", gli ...Credits photo: @CBS Torna in onda2 su Rai2 . Stasera, lunedì 26 giugno, vedremo due episodi . Andiamo alle anticipazioni nel dettaglio. Si parte dall' episodio 2×10 dal titolo Cara : La squadra si trova a dover soccorrere ...I., in questo caso ambientata a Las. Report, ore 21:00 su Rai 3 Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci. Quarta Repubblica, ore 21:...

CSI: Vegas stasera su Rai 2, cast e trama degli episodi del 26 giugno Movieplayer

Lunedì 26 giugno, alle 21.20 su Rai 2, prosegue “CSI: Vegas” con altri tre episodi in prima visione assoluta. A Las Vegas la squadra di investigatori forensi guidata da Maxine Roby è alle prese con nu ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...