Crosetto scopre la soluzione diplomatica

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 26 giugno 2023) La tentata marcia su Mosca della Wagner, con ritirata, che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo non è finita nel nulla: “È il sismografo di una guerra interna, di lotte intestine, di un establishment in ebollizione che si ritaglia spazi di potere anche personale”. Ad affermarlo, in una intervista al Corriere, è il ministro della Difesa, Guido. Per il ministro dell Difesa“sta andando avanti uno scontro tra milizie private e le forze armate pubbliche” “Sta andando avanti uno scontro tra milizie private – aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, cresciute nel tempo, e le forze armate pubbliche. È difficile per tutti prevederne gli esiti e capirne le logiche profonde, ma una cosa è certa: gli eventi hanno messo in luce una debolezza cronica della Russia”. “A noi – ha detto ancoraparlando della crisi in Ucraina ...