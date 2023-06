Criticità sanità | demandata alla Commissione la redazione del documento

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Consiglio comunale sulledelladella Città di Benevento, svoltosi questa mattina a Palazzo Mosti, ha deliberato all’unanimità di “demandareconsiliare Politiche sociali, con il coordinamento del Consigliere delegato, ladi un articolatoche, recepite istanze e osservazioni emerse nel dibattito odierno, costituisca la base per definire la piattaforma di proposte da sottoporreRegione Campania, tramite la competente Conferenza dei Sindaci, per il superamento delle numeroserilevate nell’attuale programmazione del sistema sanitario a livello territoriale”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

