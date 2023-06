Cristina Scuccia | il gesto a sorpresa per tornare alla ' normalità' dopo l' Isola | ' Welcome back'

Si ritorna alla normalità. Oppure a - normalità A questa domanda può rispondere soloche ha vissuto più di una vita. L'ex suora, reduce dall'esperienza all' Isola dei famosi , ora è tornata alla sua vita, già cambiata da un anno, e per farlo ha deciso di sistemarsi il ...Intervistata da Turchese Baracchi, l'ex discussa naufraga della 17esima edizione de L'Isola dei Famosi ha puntato il dito, in particolar modo, controe Andrea Lo Cicero : Helena ha ...Inveceno.è la prima sul podio delle false. Ho pensato di andare avanti e di non rispondere di non difendere. Diceva cose forti, le auguro che la gente la capisca. È piena ...

Si ritorna alla normalità. Oppure a-normalità A questa domanda può rispondere solo Cristina Scuccia che ha vissuto più di una vita. L'ex suora, ...Helena Prestes è stata una delle protagoniste indiscusse della 17esima edizione de L'Isola dei Famosi. Ospite a Turchesando, il format diretto da Turchese Baracchi, la modella ha fatto un bilancio ...