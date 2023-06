L'equipaggio della missione- 7è stato ufficialmente annunciato per il prossimo lancio, previsto entro quest'estate. A guidare la navetta sarà l'astronauta danese dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), Andreas ...Annunciato l'equipaggio che volerà a bordo della- 7entro quest'estate. A guidarla sarà l'astronauta danese dell'Esa Andreas Mogensen , il primo pilota europeo per questa navetta. A bordo con lui, oltre all'astronauta della Nasa ...La patch del- 7 Credit: NASA La NASA ha formalizzato ufficialmente il nome del quarto e ultimo membro dell'equipaggio- 7 dellaDragondi SpaceX diretta alla Stazione Spaziale Internazionale. Il cosmonauta dell'agenzia spaziale Roskosmos Konstantin Borisov , avendo completato con successo l'addestramento per il ...

Crew-7 Endurance: equipaggio annunciato per la missione spaziale estiva Globalist.it

L'astronauta danese Andreas Mogensen guiderà la Crew-7 Endurance, con Jasmin Moghbeli della NASA come comandante. La missione, parte dell'Expedition 69/70, avrà una durata di 6 mesi e includerà anche ...A pod of killer whales bumped one of the boats in an endurance sailing race as it approached the Strait of Gibraltar The 15-minute run-in with at least three of the giant mammals forced the crew ...