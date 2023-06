Crepet | “Se i genitori sono infantili | come farà il bambino a capire le regole della vita? Ci sono mamme e papà orgogliosi dei selfie in mutande dei figli”

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 26 giugno 2023) Nuovo intervento di Paolo. Il celebre psicologo non risparmia critiche nei confronti deimoderni. Durante i suoi incontri in giro per l'Italia,rimprovera iper aver rinunciato al loro ruolo di figure autorevoli, trasformandosi invece in "coetanei" dei loro. L'articolo .