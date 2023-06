Cremlino | Importanti dichiarazioni di Putin in serata | Prigozhin | Marcia per impedire la distruzione della Wagner

... dopo l'annuncio del portavoce del, Dmitry Peskov, secondo il quale Putin "farà una serie di dichiarazioniquesta sera". Nel suo duro intervento a proposito della fallita ...Hanno raggiunto la crescita con la produzione dei piu'prodotti per la vita del Paese, prodotti civili e per la difesa", le parole del leader delrivolte ai partecipanti e agli ...26 giu 20:45: "Putin rilasceràdichiarazioni in serata" Il presidente russo Vladimir Putin 'fara' una serie di dichiarazioniquesta sera'. Lo ha detto il portavoce del ...

Ucraina, news in diretta. Il Cremlino: “Putin rilascerà dichiarazioni ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Il presidente russo Vladimir Putin «farà una serie di dichiarazioni importanti questa sera». Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov tramite il telegiornale della TV di stato Zvezda, ...È stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a rivelarlo alla TV di Stato Zvezda. Cosa dirà il presidente è al momento un mistero.