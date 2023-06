Cracovia 2023 | Carraro | ' show del padel azzurro e futuro Olimpico'

(Di lunedì 26 giugno 2023), 26 giu. (Adnkronos) - "Venire per la prima volta ad una manifestazione 'olimpica' e vedere per 14 ore gli spalti sempre gremiti per ilè un successo ben oltre le speranze e le attese. L'Italia meglio di così non poteva andare, oro, argento e bronzo, godiamoci questi grandi risultati. Ilnel mondo cresce e ilitaliano è in grandissima salute". Queste le parole del presidente della Federazione InternazionaleLuigisul successo organizzativo e di pubblico ai Giochi Europei di, con la ciliegina sulla torta del primo oro italiano e con il sogno di "un" che ora prende forma. Il numero uno della Fip si gode il momento magico delma non può nascondere la ...

Prima storica medaglia d'oro nel Padel italiano ai Giochi Europei di Cracovia: successo conquistato in 2 ore e 50 minuti da Carolina Orsi e Giorgia Marchetti. Le due italiane hanno battuto, fra semifinale e finale, due coppie spagnole: prima Canovas - Martinez e poi ...Arriva ancora dai tuffi quella è che la prima medaglia di giornata per l'Italia Team ai Giochi Europei in corso in Polonia. Le protagoniste sono Elena Bertocchi e Chiara Pellacani , che hanno conquistato il bronzo nel sincro dal trampolino dei tre metri. Un pizzico di rammarico per la coppia ...Il presidente della Fita Angelo Cito molto soddisfatto dalla spedizione azzurra ai Giochi Europei di Cracovia.

L'Italia vince gli Europei di Atletica a squadre: Tutti i risultati della squadra azzurra ai Giochi Europei 2023 Olympics

