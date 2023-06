Cotec a Palermo | attesa per Mattarella e il Re di Spagna

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tutto pronto aper il simposio. L'appuntamento è per domani quando nel capoluogo siciliano arriveranno il presidente della Repubblica Sergio, il re diFilipe VI e il presidente della Repubblica portoghese Marcelo Rebelo de Sousa. Il tema centrale del XVI SymposioEuropa sarà "Innovazione nella finanza sostenibile".Di questo si discuterà durante l'incontro annuale istituzionale tra le fondazioni per l'Innovazione d'Italia, Portogallo e. Sarà il Teatro Massimo diad ospitare l'evento durante il quale interverrà anche il Commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni.

