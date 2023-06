Cospito | l' ultima vergogna | niente ergastolo | ecco la nuova condanna

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Non l'come chiesto dalla Procura, ma unaa 23 anni di carcere per Alfredo, l'anarchico ritenuto colpevole dell'attentato alla caserma dei carabinieri di Fossano. Di 17 anni e 9 mesi, invece, la pena inflitta ad Anna Beniamino. A entrambi sono state riconosciute due attenuanti: le generiche e quella della lieve entità. A deciderlo la Corte d'Assise d'Appello di Torino. Si chiude così il processo per “strage politica” per i due ordigni piazzati davanti alla caserma Allievi Carabinieri di Fossano la notte del 2 giugno 2006. Due bombe che esplosero a distanza di mezz'ora, una in un cassonetto e l'altra a venti metri di distanza, in un altro bidone dell'immondizia. Non ci furono né morti né feriti: i carabinieri pensarono a un incidente per strada e riuscirono a evitare così la “trappola” della ...