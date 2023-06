Cospito in aula | Non ci sono prove che abbiamo messo l' ordigno a Fossano | è un processo alle idee | 23 anni all' anarchico | il pg aveva chiesto l' ergastolo - VIDEO

(Di lunedì 26 giugno 2023) C'è attesa per la decisione della Corte d'Assise d'appello che dovrà decidere sul destino di Alfredo: l'accusa per l'detenuto in regime di 41-bis a Sassari hal'e isolamento diurno per 12 mesi ma la pena è cambiata e si è convertita in 23intanto è t

Condannare Alfredoall'ergastolo, nonostante la Consulta abbia aperto a un possibile sconto di pena . È questa la richiesta della procura generale di Torino, ribadita oggi indal pg Francesco Saluzzo alla ...Come ricorda il legale di, Flavio Rossi Albertini, insi parla di "strage", ma quel 2 giugno 2006 gli ordigni piazzati non uccisero nessuno. Una trappola che non scattò, sostiene l'...Gli esponenti del Partito democratico non ci stanno: alzano la voce, protestano, lasciano l'. ... Balboni ritiene che i parlamentari dem siano andati da"spinti dalla sinistra mediatica" che ...

Cospito in aula: “Mai un morto e nessuna prova contro di noi. Questo è un processo alle idee” La Repubblica

«Non c'è nessuna prova che noi abbiamo piazzato gli ordigni a Fossano. Questo è un processo alle idee. Gli anarchici non fanno stragi indiscriminate, perché gli anarchici non sono lo Stato». Per la pr ...Sono le dichiarazioni dell’anarchico nell’udienza in corso alla Corte di assise d'appello di Torino, che vede imputati lui e Anna Beniamino per l'attentato ...