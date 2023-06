Cospito evita l' ergastolo ma dovrà scontare 23 anni VIDEO

Leggi su agi

(Di lunedì 26 giugno 2023) AGI - Una pena più severa, ma non l'che avrebbe voluto la procura generale di Torino. Alfredoè stato infatti condannato a 23di reclusione, secondo quanto ha deciso la Corte d'assise d'appello di Torino. L'anarchico, protagonista di un lungo sciopero della fame per ottenere la cancellazione del 41 bis, era stato già condannato a 20di reclusione per l'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano del 2006. Il procuratore generale di Torino Francesco Enrico Saluzzo aveva chiesto per l'anarchico la pena dell'e l'isolamento diurno per 12 mesi. Anna Beniamino, è stata invece condannata a 17e 9 mesi, contro i 27e 1 mese chiesti dal Pg. La difesa: "Temevamo andasse peggio" "Siamo assolutamente soddisfatti, 23 ...