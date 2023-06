Cospito condannato a 23 anni in appello. Pena ricalcolata per la bomba davanti alla caserma

(Di lunedì 26 giugno 2023) su Tg. La7.it - " In vent'di attentati di sigle anarchiche non c'è mai stato un morto . Chiaramente erano tutti attentati dimostrativi. Questo è solo un processo alle ...

Per questo, secondo il procuratore Saluzzo, "non merita sconti". La Corte costituzionale, ricorda Saluzzzo, "ha aperto la strada alla possibilità di bilanciare attenuanti e aggravanti anche ...Il processo infatti è un appello bis:era già statoa vent'anni per questa vicenda, altri dieci li ha scontati per la gambizzazione del dirigente dell'Ansaldo nucleare, Roberto ...segue l'udienza in video collegamento dal carcere di Sassari. "Non c'è nessuna prova che noi abbiamo piazzato gli ordigni a Fossano . Questo è un processo alle idee. Gli anarchici non ...

Cospito condannato a 23 anni. Le parole prima della sentenza: “Gli anarchici non fanno stragi… Il Fatto Quotidiano

Arriva una condanna a 23 anni di reclusione per Alfredo Cospito. La procura generale aveva chiesto l’ergastolo. Si chiude così il processo per “strage politica” per i due ordigni piazzati, il 2 giugno ...La corte di assise d’appello di Torino ha ricalcolato in 23 anni di carcere la pena per l'anarchico Alfredo Cospito . La procura generale aveva chiesto ...