Cospito condannato a 23 anni di carcere

(Di lunedì 26 giugno 2023) Condanna a 23diper l’anarchico Alfredo. La Corte d’assise d’appello di Torino ha ricalcolato la pena dopo che la procura generale aveva chiesto l’ergastolo. Per Anna Beniamino, invece, i giudici hanno deciso per 17e 9 mesi di reclusione. Il processo doveva stabilire la pena per l’attentato alla caserma dei carabinieri del 2 giugno del 2006. Il procuratore generale di Torino, Francesco Enrico Saluzzo, aveva chiesto l’ergastolo e l’isolamento diurno per 12 mesi nei confronti di. Per quanto riguarda Beniamino, invece, era stata chiesta una pena di 27e un mese. Il procedimento era dedicato al ricalcolo della pena per uno solo degli episodi contestati nel processo Scripta Manent, ovvero l’attentato alla scuola carabinieri di Fossano. La Corte ha ...

Il processo infatti è un appello bis:era già statoa vent'anni per questa vicenda, altri dieci li ha scontati per la gambizzazione del dirigente dell'Ansaldo nucleare, Roberto ...segue l'udienza in video collegamento dal carcere di Sassari. "Non c'è nessuna prova che noi abbiamo piazzato gli ordigni a Fossano . Questo è un processo alle idee. Gli anarchici non ...Al momento Alfredosi trova detenuto nel carcere di Sassari, in Sardegna, dove ha fatto ... Lo scorso aprile il, 55 anni, aveva annunciato di avere sospeso - dopo quasi sei mesi - la ...

