Cos’è il congedo per la menopausa e perché è ora di parlarne

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 26 giugno 2023) Dopo l’acceso dibattito – ancora in corso – relativo almestruale, vi è un altrodi cui ancora si fatica a parlare, ma del quale sarebbe assolutamente necessario discutere: quello per la. In base a una ricerca condotta da Savanta, infatti, una donna su dieci lascia il proprio posto di lavoro a causa dei sintomi (molto spesso pervasivi e invalidanti) del climaterio. Il sondaggio, condotto su un campione di 4000 donne residenti nel Regno Unito, ha rivelato come il 14% di esse avesse ridotto l’orario professionale, il 14% fosse passato a un impegno part-time mentre l’8% non avesse presentato domanda per la promozione. Sono, dunque, milioni le donne che non ricevono il giusto supporto in ambito lavorativo e sono costrette a recarsi in ufficio nonostante il malessere psicofisico o, come accennato, ad abbandonare il ...