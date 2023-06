Cosa sono i siti UAIN?

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 26 giugno 2023) Pubblicano migliaia di “notizie” al giorno, centinaia e centinaia di contenuti sugli argomenti più disparati che vengono dati in pasto alla rete, cercando di raggiungere il maggior numero di utenti per poi passare all’incasso attraverso la monetizzazione pubblicitaria automatizzata (come quella di Google). Parliamo dei cosiddettiche, secondo le ultime analisi effettuate dagli esperti di NewsGuardin esponenziale aumento. Portali che “offrono” al lettore svariate tipologie di articoli che sembrano essere “giornalistici”, ma che – in realtà –generati completamente da strumenti di intelligenza artificiale non affidabili. LEGGI ANCHE > La monetizzazione deiche si avvalgono dell’intelligenza artificiale Stando all’ultimo report di NewsGuard, molti dei...