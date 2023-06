“Cosa mi ha fatto” Carola di UeD è sconvolta | episodio folle al ristorante | racconto agghiacciante

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sappiamo che la storia d’amore nata a Uomini e Donne tra Federico Nicotera eCarpanelli ha vissuto un momento di forte crisi culminata poi in un addio, l’ennesimo per le coppie nate all’interno del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. La voce circolava da giorni e poi è arrivata la conferma della ragazza, che sui social aveva detto: “È un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy” aveva dettoparlando della sua relazione con Federico. Federico Nicotera aveva risposto alle voci di crisi e aveva scritto: “Non è una colpa averci creduto“. Per finire Tina Cipollari ha commentato: “Ma davvero!!!! Non me l’aspettavo, che notizia”. I due protagonisti hanno annunciato la crisi ma dalle parole dell’ex tronista sembra che ormai la decisione sia stata presa e i due si siano lasciati. Leggi ...