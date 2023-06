Cosa è successo tra Tamberi e Mei? Lite e polemica | “Parla di soldi e manca di rispetto alla squadra”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Siamo italiani: non riusciamo proprio a goderci i trionfi in serenità. I casi recenti sono molteplici, su tutti quello di Arianna Fontana nello short track. Ora tocca all’atletica entrare nel tunnel delle polemiche e conflittualità. Il trionfo storico agli Europei a squadre è stato macchiato dal botta e risposta tra Gianmarcoed il presidente federale StefanoTRAera al debutto stagionale nel salto in alto a Cracovia. Da vero campione, si è imposto con la misura di 2,29, mettendo in mostra uno stato di forma ottimale e che lascia ben sperare per i Mondiali. “Veramente da tanto tempo non stavo così bene e non avevo problemi fisici“, ha confessato ‘Gimbo’, che dall’inverno scorso non è più allenato dal papà, ma dall’ex ...

Mi metto in combutta con il pubblico, in una sorta di carboneria in cui siamo parte della stessaper goderci ciò che succede. Nei tempi dei social esserci riusciti è un. Come avere ...Resta da capiresiaprima di queste precauzioni oggi sbandierate, e fin dove sia arrivata la presunta corruzione di Qatar e Marocco nel cuore dell'Eurocamera. Altre ombre infatti ...Non si capisce niente dell'Europa di oggi se non si capisce quello che èall'Europa dell'Est dopo la caduta del Muro di Berlino, nel novembre del 1989. All'euforia ... qualunquesia. Nel ...

Russia, la marcia dei ribelli senza sparare un colpo. Cosa è successo Sky Tg24

Lei, contenta come una bambina, è andata a prendere il suo Pierpaolo Pretelli all’aeroporto, dopo il rientro dalla Sicilia dove il 32enne era impegnato in un evento in un locale. La sorpresa è stata, ...È successo a Trofarello, nella cintura di Torino. Il commando protagonista nel blitz in un condominio in realtà era un gruppo di amici mossi dall'idea di un addio al celibato con il brivido. Peccato ...