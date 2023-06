Cosa c’è negli zaini dei rider? “Colonie di 200 batteri in un contenitore”

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 giugno 2023)sappiamo del cibo che arriva nei box deie del livello di pulizia? Il Gambero Rosso, la principale rivista di enogastronomia, ha chiesto al laboratorio SiLa di Roma di analizzare uno deglitermici che usano ie il risultato è stato spaventoso. “Chi mangerebbe del cibo sapendo che è stato trasportato in un cubo che ospita più di 200di?”, chiede la rivista – citata da La Repubblica – e in uscita martedì 27 giugno. “C’è un clamoroso buco nella filiera del delivery: riguarda la sicurezza alimentare e l’igiene dei contenitori dove viene riposto il cibo durante il trasporto. Le norme ci sono e anche stringenti, purtroppo però le aziende di fatto non le rispettano. Come dimostrano le analisi”, spiega Il Gambero Rosso. In particolare la grande quantità ...