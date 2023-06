Corriere dello Sport – non si esclude anche Nzola

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 26 giugno 2023) 2023-06-26 15:11:04 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: FIRENZE – Continua a esserci ostinatamente Boulaye Dia al primo posto della lista dei desideri della Fiorentina per l’attacco della prossima stagione. Il nome del senegalese – prossimo a essere riscattato per mano della Salernitana dal Villarreal ma fin qui tutt’altro che certo di rimanere in maglia granata dopo l’ottima annata in Campania – è l’identikit principale che Vincenzo Italiano ha individuato per provare a dare la scossa a un reparto offensivo che nell’ultimo campionato ha troppo spesso stentato (specie negli appuntamenti più importanti) e che di fatto è stato l’unico settore che, rispetto al 2021/22, ha evidenziato una decrescita in termini realizzativi. Motivo per il quale, già dopo il 3-3 contro i viola dell’Arechi a ...