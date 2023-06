Corea del Nord accusa Usa e Seoul | “Siamo sull’orlo di una guerra nucleare”

La soluzione, secondo gli autorirapporto è che Washington 'elimini la sua anacronistica politica di ostilità' nei confronti dellanord.Tensione alle stelle nella penisola coreana . LaNord accusa Stati Uniti eSud, in una dura presa di posizione, di aver spinto le tensioni militari vicino all'orlola guerra nucleare . L'accusa di Pyongyang agli Usa . ......l'articolo L'Istituto per gli studi americani di Pyongyang esorta gli Stati Uniti a eliminare la politica ostile per preservare la pace e la sicurezza regionale L'Istituto per gli studi americani...

Corea del Nord minaccia: "Usa spingono area verso guerra nucleare" Adnkronos

El mismo papel que interpretan el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur. En lo que respecta a Latinoamérica, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más consolidadas de la ...Corea del Norte avisa que las acciones agresivas de Estados Unidos, incluidos sus ejercicios con Corea del Sur, empujan a la península hacia un conflicto nuclear.